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Порошенко назвал цели своей политической силы

11 июня, 13:20

Бывший лидер государства призвал не допустить реванша антиукраинских сил

Петр Пороошенко
Петр Пороошенко. Фото: eurosolidarity.org

Команда "Европейской солидарности" четко определила ключевые задачи, с которыми она идет на выборы в Верховную Раду, – об этом лидер партии, пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Задача первая – это освободить от российской оккупации аннексированный Крым и захваченные территории Донбасса. Мы имеем абсолютно четкую стратегию, основанную на международном праве и национальных интересах Украины. Этот план был наработан в течение пяти предыдущих лет, и мы твердо убеждены, что сегодня такие возможности перед Украиной открываются", – цитирует Порошенко пресс-служба партии.

Еще одна ключевая задача, по словам Порошенко, – это создание условий для достижения Украиной критериев вступления в Европейский Союз.

"Позиция третья – это обеспечение реализации ежегодной Национальной программы сотрудничества с НАТО. Мы четко знаем дату – 2023 год, когда Украина должна отвечать критериям и обеспечить подписание Плана действий по членству в НАТО", – убежден лидер партии.

Следующая задача – это мощное развитие экономики. По словам Порошенко, во время его президентской каденции в сферах его прямой конституционной ответственности Украина достигла значительных успехов, поэтому эффективность его команды доказана реальными достижениями. "Мы построили новую армию, мы обеспечили мировую коалицию солидарности с Украиной. Сейчас мы твердо убеждены, что мы способны обеспечить решительные изменения в экономике", – отметил Порошенко.

не допустить реванша. По оценкам всех международных экспертов, за последние пять лет сделано больше, чем за четверть века до нас. И сегодня мы должны защитить Украину и защитить эти реформы. Защитить то, что обеспечивает фундамент государственности, защитить институциональные позиции, которые были созданы. Речь идет и об украинском языке. Политические силы, которые представляют "пятую колонну" Российской Федерации, уже планируют разрушить закон о языке. Мы должны стать на его защиту.

Они планируют разрушить созданную Украинскую церковь. Они уже намерены разрушить люстрацию – ответственность тех, кто причастен к гибели наших боевых побратимов во время Революции достоинства. Мы должны ее защитить", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что команда "Европейской солидарности" будет защищать реформу децентрализации, декоммунизацию, обретение энергетической независимости от России и достижения в улучшении инвестиционного климата.

"Мы шаг за шагом двигались вперед с 153 до 71 места в рейтинге Doing Business и сейчас решительно настроены двигаться дальше", – отметил Порошенко.

По его словам, команда партии "Европейская солидарность" объединена общими ценностями – это люди, которые любят Украину, небезразличны и не словом, а делом защищали государственность в тяжелые времена.

Напомним, Порошенко заявил, что готов стать премьер-министром Украины .

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Порошенко назвал причины, почему идет на выборы в Раду . По его словам, он видит угрозу для Украины не только извне, но и внутри страны.


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Тег Порошенко, выборы в парламент , выборы 2019, Европейская солидарность

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