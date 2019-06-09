Порошенко назвал причины, почему идет на выборы в Раду
Экс-президент видит угрозу для Украины не только извне, но и внутри страны
Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко идет на выборы в Верховную Раду для того, чтобы защитить достижения Украины и за прошлые пять лет и европейский курс страны. Об это он заявил во время съезда его политической силы.
По его словам, нужно не допустить сворачивания европейского курса страны, чему есть угроз не только извне, но и внутри Украины.
"Мы – защитники Украины. Мы защитники реформ. Мы – защитники европейского выбора нашего государства мы защитим созданную нашими усилиями армию. И украинские песни, и квоты на радио и телевидение. Мы защитим безвиз, защитим децентрализацию. Защитим все, что мы сделали. И это наше первое совместное задачи. Мы идем, чтобы никто не развернул страну обратно в сторону России. Чтобы никто не остановил ее на полпути в Евросоюз и НАТО. Чтобы раскрученный нами маховик европейской и евроатлантической интеграции не остановила никакая сила – ни внешняя, ни внутренняя "пятая колонна", – заявил Порошенко.
Как сообщали новости "Сегодня", на съезде партии "Европейская солидарность" пятый президент Украины Петр Порошенко представил первую десятку своей партии. В нее вошли, среди прочего, нынешнее руководство парламента, а также военный и певица.
До дня голосования на внеочередных парламентских выборах остается менее полутора месяцев. Партии проводят съезды, объединяются, создают блоки. Формируют партийные списки и ищут тех, кто мог бы выиграть выборы на мажоритарных округах. Уже скоро "техническая" часть кампании завершится и политсилы приступят к агитации. При этом вопрос, как и чем "взять" избирателя на этих выборах, для многих партий и политиков остается открытым. Читайте подробней в материале "Сегодня", с чем столкнулись политсилы на внеочередных парламентских.
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