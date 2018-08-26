Порошенко прилетел на Донбасс: опубликованы фото

Сегодня, 14:59

Сегодня на восток Украины отправилось большое количество дипломатов и политики


Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в прифронтовую Авдеевку в Донецкой области и принял участие в торжественном пуске газа на подводящем газопроводе высокого давления от населенного пункта Очеретино к Авдеевке.

"Я сегодня в Авдеевке не только для того, чтобы поздравить с 27-й годовщиной независимости. Весь мир вместе с Украиной имел возможность убедиться, как изменилось государство, изменились Вооруженные силы, изменились лица людей, которые участвовали в параде 24 августа. Символом изменений должна стать и Авдеевка", – заявил он.

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая также вылетела на Донбасс, сообщила, что еще семь соседних с Авдеевкой сел получат газ.

"Президент Порошенко сегодня на Донбассе. Авдеевка, где впервые за последние годы войны появился, наконец, газ. И еще семь соседних сел в эти дни будут подключены к газоснабжению. Встреча с гражданскими, военными, со своим дипломатическим воинством – украинским послами, большая делегация которых сегодня впервые на Донбассе", – написала она в Facebook.

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Как сообщалось, сегодня группа украинских послов вместе с военнослужащими вылетели на Донбасс. В необычную поездку отправились 80 дипломатов.

В свою очередь президент Украины уже поздравил жителей Донецка с днем города. Он пообещал, что оккупированный город вернется под контроль Украины, и там будет развеваться украинский флаг.
газ, Донбасс, Порошенко, Геращенко, авдеевка

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Источник:

"Сегодня"

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