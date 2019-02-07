Порошенко о решении Рады по ЕС и НАТО: В Кремле внимательно наблюдают
Народные депутаты приняли важное решение, и теперь Украина вышла на необратимый путь к сближению с Европой
Президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО – это не только военная безопасность страны, но и защита прав граждан и безопасность на улицах. Во время выступления в Верховной Раде глава государства подчеркнул, что за историческим решением о закреплении курса Украины в ЕС и НАТО пристально наблюдают в Кремле, сообщает на сайте Администрации президента.
"Очень важно, что НАТО – это о безопасности. Безопасность не только военная, не только кардинальные изменения на геополитической карте мира. А это и о безопасности гражданина – безопасность на улицах, защита конституционных прав и свобод граждан, верховенство права. Подчеркиваю, что это также связано со вступлением в ЕС, соответствию Украиной критериям, которые необходимы для членства. А это в том числе – и защита стандартов жизни украинского гражданина. Реформы означают защиту людей", – сказал он.
Порошенко напомнил, что в 2014 году в феврале агрессия России началась тогда, когда россияне напали на Украину, которая имела внеблоковый статус. А теперь Москва следит за дальнейшим развитием событий, так как боится европейского и североатлантического курса Украины.
"Большой друг Украины и большой мой друг Йенс Столтенберг (генсек НАТО) на этой неделе заявил о том, что двери НАТО открыты для любой страны, которая способна реформировать страну и обеспечить выполнение целей Вашингтонского договора. Это именно об Украине. Мы реформируем сектор обороны и безопасности. Мы реформируем армию. И роль Верховной Рады в этом процессе трудно переоценить. Хочу отметить, что сейчас, прямо сейчас, во время прямой трансляции, в Кремле очень внимательно наблюдают за происходящим в Верховной Раде", – подчеркнул президент.
Ранее Порошенко рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.
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