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Порошенко о решении Рады по ЕС и НАТО: В Кремле внимательно наблюдают

Сегодня, 13:02

Народные депутаты приняли важное решение, и теперь Украина вышла на необратимый путь к сближению с Европой

Фото: president.gov.ua
Порошенко о решении Рады по ЕС и НАТО: В Кремле внимательно наблюдают //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c10/074/5c5c1007441d5.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c10/074/5c5c1007441d5.jpeg Политика Народные депутаты приняли важное решение, и теперь Украина вышла на необратимый путь к сближению с Европой

Президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО – это не только военная безопасность страны, но и защита прав граждан и безопасность на улицах. Во время выступления в Верховной Раде глава государства подчеркнул, что за историческим решением о закреплении курса Украины в ЕС и НАТО пристально наблюдают в Кремле, сообщает на сайте Администрации президента.

"Очень важно, что НАТО – это о безопасности. Безопасность не только военная, не только кардинальные изменения на геополитической карте мира. А это и о безопасности гражданина – безопасность на улицах, защита конституционных прав и свобод граждан, верховенство права. Подчеркиваю, что это также связано со вступлением в ЕС, соответствию Украиной критериям, которые необходимы для членства. А это в том числе – и защита стандартов жизни украинского гражданина. Реформы означают защиту людей", – сказал он.

Порошенко напомнил, что в 2014 году в феврале агрессия России началась тогда, когда россияне напали на Украину, которая имела внеблоковый статус. А теперь Москва следит за дальнейшим развитием событий, так как боится европейского и североатлантического курса Украины.

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"Большой друг Украины и большой мой друг Йенс Столтенберг (генсек НАТО) на этой неделе заявил о том, что двери НАТО открыты для любой страны, которая способна реформировать страну и обеспечить выполнение целей Вашингтонского договора. Это именно об Украине. Мы реформируем сектор обороны и безопасности. Мы реформируем армию. И роль Верховной Рады в этом процессе трудно переоценить. Хочу отметить, что сейчас, прямо сейчас, во время прямой трансляции, в Кремле очень внимательно наблюдают за происходящим в Верховной Раде", – подчеркнул президент.

Ранее Порошенко рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.

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Тег Рада, НАТО, Конституция, ЕС, Порошенко

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