Порошенко о введении военного положения: Противник заплатит высокую цену, если решит напасть на нас

Глава государства также отметил, что его полномочия не расширяются

Президент Петр Порошенко в интервью каналу "Украина" объяснил необходимость принятия решения по введению военного положения в десяти областях Украины.

"Цель этого военного положения – показать, что противник заплатит очень высокую цену, если он решит напасть на нас, и это будет как холодный душ, который остановит безумцев, у которых есть планы атаковать Украину. И если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий достигнута", – подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства также отметил, что его полномочия не расширяются. "Президент имеет исключительные конституционные полномочия по, в том числе, обороне страны в рамках 106-й статьи Конституции. Это прямая конституционная ответственность Президента, который должен защитить страну", – сказал он.

Президент также отметил, что все эти меры носят исключительно возможный или превентивный характер: "Для чего? Если произойдет агрессия – мне потребуются минуты для того, чтобы организовать эффективную защиту Украины".

По его словам, уже сейчас происходят совещания в Министерстве обороны и в Генеральном штабе с привлечением всех представителей сектора безопасности и обороны для того, чтобы выстроить оборону Украины в рамках принятых решений, в рамках Указа Президента.

Президент также сослался на документ, подготовленный по данным разведки. "Это совершенно секретный документ, но могу отметить вам, что вдоль границы с четкой постановкой позиций: кто организует диверсии, кто организует кибератаки, какими будут средства по блокированию Вооруженных Сил Украины, переброшены, в том числе воздушная разведка, самолеты для обеспечения всех видов разведки. Это происходит прямо сейчас", – отметил он. Глава государства также отметил, что на время действия Указа военные администрации не будут создаваться, а будут создаваться только штабы обороны. "Для организации подготовки территориальной обороны: проверка резерва, проверка возможностей по мобилизации, проверка технического состояния. Будут передислоцированы часть войск будет сокращено боевое слаживание, будет сокращено пребывание в пунктах постоянной дислокации и выдвижение на рубеж для того, чтобы сразу же организовать эффективную защиту".

Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.