"Наш бронепоезд на парах": эксперты оценили введение военного положения

Решение о введении в некоторых регионах Украины военного положения, принятое Верховной Радой на своем внеочередном заседании 26 ноября, остается темой горячих споров. Эксперты, однако, призывают не сгущать краски.

В своем выступлении в Верховной Раде в понедельник, призывая нардепов одобрить его указ и ввести военное положение, президент Петр Порошенко пообещал что ВП в полном смысле будет применено лишь в случае наземной военной агрессии против Украины.

"Сейчас, когда нам надо объединить усилия, когда нам надо принять важнейшее решение об объявлении военного положения, которое, я хочу отдельно подчеркнуть, будет применено только в случае наземной российской военной агрессии. Если, дай Бог, совместными усилиями нам удастся избежать этого сценария, я подчеркиваю, как президент и как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, не будет ограничения прав, не будет ограничения свобод", – сказал президент, выступая в парламенте.

В тексте Указа и закона обещание президента отражения не нашло. Однако эксперты полагают, что это и не нужно: в данном случае достаточно слова главы государства.

"Относительно использования – президент дал обещание, что воспользуется военным положением только при условии прямой агрессии России. И думаю, дал он его не только народным депутатам. Рискну предположить, с учетом разных сообщений, он такое же обещание дал нашим международным партнерам", – прокомментировал сайту "Сегодня" этот момент политолог Владимир Фесенко.

Однако осталось непонятным, насколько военное положение в столь урезанном виде вообще может быть эффективным и способствовать решению задач, стоящих перед страной. Эксперты сходятся во мнении, что даже в таком виде решение о введении военного положения является позитивным для Украины.

"Военное положение, пусть даже в отдельных регионах, дает возможность, кстати, редкую для Украины, реагировать не постфактум, а работать на упреждение против возможных проявлений российской агрессии на территории нашей страны", – отмечает Олеся Яхно.

Кроме того, по ее словам, решение Украины очень важно в контексте демонстрации решимости отставать неприкосновенность границ Украины.

"Мне кажется, вся эта провокация была осуществлена Россией, чтобы посмотреть, как отреагирует Украина и мир. И если бы Украина никак не отреагировала, это позволило бы России и дальше пытаться де-факто превращать Азовское море двух стран – Украины и России – во внутреннее море России", – полагает эксперт.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко считает, что введением военного положения власти решали сразу несколько задач.

"Мы дали России четкий сигнал: наш бронепоезд на парах, если вы попробуете начать агрессию, мы будем защищаться. Повторения Крыма не будет. В международном плане это решение немножко напрягло наших партнеров, потому что они опасаются эскалации конфликта. Но их успокоили, сказав, что это превентивная мера на случай, если Россия будет проявлять агрессию. Что касается внутриполитического контекста, то мы должны понимать, что президент не мог не отреагировать на события в Азовском море. В противном случае в его адрес была бы жесточайшая критика за отсутствие реакции, его бы сделали крайним", – отмечает политолог.

Что касается населения регионов, подпавших под действие ВП, то оно последствий вступления в силу закона о введении военного положения не почувствует, утверждают политологи. Во-первых, потому что президент, как уже упоминалось выше, пообещал не применять военное положение в том объеме, в котором ему позволяет закон и Конституция. Во-вторых, потому, что для властей злоупотребление возможностями, предоставляемыми ВП, в преддверии выборов несет дополнительные риски.

"Возможно, если возникнут новые инциденты в Азовском море, либо на сухопутных участках украино-российской границы, могут быть усилены меры безопасности, ограничено транспортное движение в районах, непосредственно прилегающих к Азовскому морю или возле объектов МВФ Украины в Одесской области. А больше ничего не будет. Ограничения прав и свобод точно не будет. Не думаю, что кто-то будет накануне выборов злоупотреблять военным положением", – считает Владимир Фесенко.

Конечно, эти утверждения справедливы лишь в случае, если масштабной военной агрессии России по отношению к Украине не произойдет. В противном случае президент наверняка введет в действие принятый закон в полном объеме. Более того, в таком случае военное положение по уже знакомой процедуре будет расширено на всю территорию Украины. Но это будет уже другая история и время других решений.