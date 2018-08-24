Порошенко обсудил с двумя европейскими президентами освобождение узников Кремля

Сегодня, 22:11

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и скоординировали сотрудничество в рамках Генеральной ассамблеи ООН

Фото: сайт президента
Фото: сайт президента

Президент Украины Петр Порошенко в телефонных беседах с президентами Словакии и Финляндии по случаю Дня Независимости Украины поднял вопрос освобождения заложников и политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в разговоре с президентом Словакии Андреем Киской выразил благодарность за усилия по освобождению политических заключенных, незаконно удерживаемых в России и на оккупированных ею территориях.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и скоординировали сотрудничество в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

С президентом Финляндии Саули Ниинисте Порошенко скоординировал позиции и дальнейшие усилия для обеспечения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

"Была отмечена важность освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России, в частности немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова", – сказано в сообщении пресс-службы.

Президенты Украины и Финляндии также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности согласовали сроки следующих контактов на высшем уровне.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкции больно бьют по России и это единственный способ заставить ее уважать международное право. Об этом он сказал во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, который сегодня прибыл в Киев.

Напомним, сегодня президент Украины и советник Трампа присутствовали на военном параде в Киеве по случаю Дня Независимости. Читайте полный текст выступления Порошенко, где он рассказал об успешном противостоянии российской агрессии, достижениях и планах Украины.
Словакия, Финляндия, Порошенко, ООН, сотрудничество, Петр Порошенко

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"Сегодня"

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