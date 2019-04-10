Порошенко объяснил, чем Кремлю грозит затягивание вопроса украинских пленников

Нормандская четверка должна решить вопросы Донбасса и Крыма, говорит президент

REUTERS/Maxim Shemetov.

Порошенко объяснил, чем Кремлю грозит затягивание вопроса украинских пленников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e28/9ba/5cae289ba15f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e28/9ba/5cae289ba15f1.jpg 2019-04-10T20:34:47+03:00 Политика Нормандская четверка должна решить вопросы Донбасса и Крыма, говорит президент

"Нормандская четверка", которая будет созвана в случае переизбрания Петра Порошенко президентом Украины, должна будет урегулировать вопросы оккупированного российскими военными Донбасса и аннексированного Россией Крыма. Однако в первую очередь нужно решить вопрос украинских политзаключенных в РФ.

Об этом Порошенко заявил в эфире радио "Новое время".

Он отметил, что за дальнейшее затягивание решения этого вопроса Россия будет нести юридическую ответственность.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что необходимо переходить к введению компонента безопасности на Донбассе в рамках Минских соглашений, в частности это вынесение на заседание Совета безопасности ООН вопроса введения "голубых касок" на Донбассе. Он пояснил, что это должна быть традиционная миротворческая миссия, которая выполнит несколько задач: вывод иностранных войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод за пределы территории Украины тяжелого вооружения и техники.

"У нас нет времени, чтобы кто-то учился на тех процессах, когда Украина каждый день теряет своих героев", – подчеркнул президент. Вместе с тем он добавил, что украинско-российская граница на Донбассе должна вернуться под контроль Украины.

Кроме того, план предусматривает введение политической составляющей.

"На базе резолюции Генеральной ассамблеи ООН создана украинская платформа по деоккупации Крыма. И компоненты этой платформы, начиная со скоординированных юридических действий, привлечения к ответственности страны-агрессора за незаконную аннексию в судах по защите инвестиций, нарушения прав и свобод граждан, нарушения конвенции о свободе мореходства в Керченском проливе. У нас сегодня 11 дел, которые четко скоординированы и по которым Россия должна отвечать", – сказал Порошенко.

Напомним, на текущей неделе Порошенко встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщалось на днях, Петр Порошенко также встретится с Ангелой Меркель. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал некоторые детали относительно визита украинского лидера по приглашению канцлера Германии.

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