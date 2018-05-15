Порошенко объяснил президенту ПА ОБСЕ, зачем нужны миротворцы на Донбассе

Сегодня, 01:38

Также Церетели обсудил с президентом Украины, чем можно помочь переселенцам и как восстановить разрушенную инфраструктуру


Идею отправить миротворцев ООН на Донбасс президент Украины Петр Порошенко призвал поддержать президента парламентской асамблеи ОБСЕ Георгия Церетели, который сейчас находится с визитом в Киеве, а до этого побывал на Донбассе.

Церетели обсудил с Порошенко, чем можно помочь переселенцам и как восстановить разрушенную инфраструктуру. Но главное, в чем нуждаются люди – это безопасность, уверен украинский президент. И именно миротворцы способны ее обеспечить.

"Честно говоря, когда я впервые заговорил об этой инициативе – это было в Минске, во время февральских переговоров, когда мы готовили финальный вариант соглашений, – все были против. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Нас полностью поддерживают наши американские, британские и французские партнеры. Миротворческая миссия в Украине – это часть коалиционного соглашения в немецком правительстве. И это – единственный способ обеспечить пакет безопасности минских договорённостей", – заявил Петр Порошенко.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе не украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.
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Источник:

"Сегодня"

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