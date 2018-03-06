"План Волкера" по Донбассу: стало известно, что США предлагают России

Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время переговоров по Донбассу обсуждает с Владиславом Сурковым конкретный план введения миротворцев на Донбасс. Сайт "Сегодня" узнал, о чем конкретно может идти речь в переговорах США и России.

Напомним, как сказал Сурков после встречи с Волкером в Дубае: "США предлагают план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений". По сути, это калька с пресловутой "формулы Штайнмайера", которая появилась после последней встречи лидеров "нормандской четверки" в октябре 2016 года в Берлине, когда не сработал первый известный вариант мирного урегулирования – "план Мореля".

Как известно, "формула Штайнмайера" не сработала, но о механизме, который предусматривал "план Штайнмайера", не забыли, положив его в основу, как выразился Сурков, "дубайского пакета" договоренностей. Уже даже не секрет, как Москва предлагает разворачивать на Донбассе миссию "голубых касок". По задумке Кремля, сначала миротворцы появляются на линии соприкосновения, взамен Украина вводит в действие закон об амнистии. Затем "голубые каски" продвигаются вглубь оккупированной территории, берут под контроль точки отвода вооружения и следят за выводом российских военных с Донбасса, а Киев принимает закон о выборах. Дальше, собственно на оккупированном Донбассе проводятся выборы под контролем миротворцев и полицейского компонента. И только после этого миротворцы получают доступ к границе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ К концу года миротворцы могут зайти на Донбасс: эксперт разъяснил ситуацию

А вот у США, точнее, у Волкера, план немного другой

В беседе с журналистом сайта "Сегодня" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал, что "план Волкера" предполагает развертывание миротворческой миссии в три этапа:

на линии разграничения;

на всей оккупированной территории вместе с переходной гражданской администрацией;

блокирование миротворцами границы.

"Думаю, это тот компромисс, на который Украина должна согласиться. И риск заморозки конфликта, о котором сегодня много говорят, не выглядит настолько катастрофичным. Взамен Украина должна выполнить свою часть Минских договоренностей. Но есть принципиальные вещи. Таким, как раз, является вопрос выборов – последнее, что проводится в контексте урегулирования. То есть выборы это заключительный этап. В чем основной недостаток Минских соглашений? Они предлагают провести выборы. А Волкер предлагает проводить выборы как раз на последнем этапе: сначала миротворческая миссия, затем международная переходная администрация, которая должна получить контроль над границей (в этом главное отличие позиции Волкера от плана Москвы – Авт.)", – рассказал Мельник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путин пошел на уступку по Донбассу, но с условием

"Пока неизвестно, что конкретно содержит "план Волкера", но идея увязки политических решений и военных шагов, очевидно, не нова. Главной "модификацией" можно считать идею замены "полицейской миссии ОБСЕ" на формат полноценной миротворческой операции под эгидой ООН. Как показывает опыт, если начать публично обсуждать конкретные шаги – это значит провалить переговоры еще до их начала. Всегда найдутся те, кого не устроит "план Волкера". Худшее, что может случиться – эту инициативу постигнет судьба ее предшественниц. Тогда мы опять станем на шаг ближе к масштабному обострению", – высказал мнение сайту "Сегодня" один из украинских парламентариев.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": "Дорожная карта Донбасса: на каких условиях возможен мир, и где красные линии для Украины и России".