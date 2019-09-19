Порошенко объяснил уловку Кремля по "формуле Штайнмайера"

/ Фото: facebook.com/petroporoshenko

Москва навязывает Киеву "формулу Штайнмайера" на своих условиях, чтобы в итоге закрепить фактическую линию разграничения на Донбассе и прекратить ее в границу. В то же время Россия игнорирует свои обязательства о выводе войск. Об этом написал в Facebook пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Он напомнил, что Минские договоренности предусматривают ряд условий по безопасности, которые должна выполнить Россия.

"Пять лет назад РФ обязалась уважать линию (разграничения – ред.) от 19 сентября 2014 года, отвести вооружение, создать свободную от тяжелого оружия зону вокруг Мариуполя, вывести вооруженные силы и военную технику из оккупированного Донбасса. Вместо добросовестного выполнения компонента по безопасности, Кремль навязывает политические требования и стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу. Если бы Россия действительно стремилась к восстановлению мира на Донбассе, то первым сигналом должно было стать, в частности, восстановление линии от 19.09.14, вместо закрепления плацдарма для дальнейшего наступления", – написал Порошенко.

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Экс-президент считает, что Киев требовать от Москвы выполнения взятых обязательств, поддерживать и, в случае необходимости, укреплять режим санкций, консолидировать проукраинскую международную коалицию.

Как сообщали новости "Сегодня", в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило бы, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют т.н. "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывода российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал о возможных новых шагах по Донбассу, если не получится решить проблему в "минском процессе":

Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает среди прочего особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия, в свою очередь, должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона об особом порядке местного самоуправления, в частности вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Россия же не выполняет эти условия.

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