Порошенко объяснил важность законопроекта о нацбезопасности

Сегодня, 15:41

Документ разрабатывался в тесной координации с партнерами по НАТО, отметил глава государства


Законопроект о нацбезопасности, который сегодня был передан в парламент, предусматривает переход Украины на стандарты НАТО. Об этом на пресс-конференции на тему "Вызовы-2018" рассказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, законопроект разрабатывался в тесной координации с партнерами по НАТО.

"Сегодня я подал в Верховную Раду ключевой проект закона "О национальной безопасности Украины". Он предусматривает переход оборонного сектора на стандарты НАТО. ... Я принял решение, что даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны, разделить позиции главнокомандующего и начальника Генштаба. Провести ряд реформ, чтобы перевести страну на стандарты НАТО", – сказал Порошенко.

Напомним, проект закона "О национальной безопасности Украины" 17 января был одобрен на заседании СНБО.

В подобном духе высказалась и председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз, объяснив, зачем Украине закон о нацбезопасности. По ее словам, документ предусматривает кардинальное изменение системы управления сектором обороны Украины.
НАТО, законопроект, Порошенко, нацбезопасность

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"Сегодня"

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