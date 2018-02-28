В Раду поступил важнейший законопроект для противостояния российской агрессии

Документ является приоритетным и безотлагательным, Парубий надеется на его скорейшее рассмотрение

Президентский законопроект о национальной безопасности Украины поступил в парламент и будет направлен профильному комитету. Об этом заявил на утреннем пленарном заседании спикер ВР Андрей Парубий.

По его словам, данный документ является приоритетным и важен для противостояния Украины российской агрессии.

"Только что в Верховную Раду Украины поступил важнейший законопроект о национальной безопасности. И даю поручение безотлагательно его рассмотреть. Этот закон сверхважный во время, когда Украина борется с российской агрессией", – заявил Парубий.

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Он отметил, что этот законопроект важен не только для безопасности страны, но и для дальнейшей интеграции в НАТО.

Напомним, проект закона "О национальной безопасности Украины" 17 января был одобрен на заседании СНБО.

В ходе рассмотрения документа глава государства отметил, что новый закон о национальной безопасности должен быть направлен на членство Украины в НАТО и ЕС. Петр Порошенко также подчеркнул, что этот национальный законодательный акт в сфере безопасности и обороны должен обеспечивать реформирование всего сектора безопасности и обороны Украины.