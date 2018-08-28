Порошенко открыл завод в Николаеве: опубликовано видео

Сегодня, 15:22

Это событие важно для увеличения экспортного потенциала Украины, считает глава государства

Открытие завода в Николаеве. Фото: скриншот
Открытие завода в Николаеве. Фото: скриншот

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии завода "Восточный" в Николаеве, который занимается переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Это важное событие не только для Николаева, но и для всего государства, в частности для увеличения экспортного потенциала Украины", – заявил гарант.

Порошенко напомнил, что за последние три года в Украине были открыты 164 предприятия.

"Это повод гордиться Украиной, культурой производства, оборудованием, современными технологиями. Но главной нашей ценностью остаются люди", – заявил глава государства.

Напомним, вчера, 27 августа, президент рассказал об успешных испытаниях новой турбины в 32 МВт. Порошенко посетил государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря" – "Машпроект", которое входит в концерн "Укроборонпром" и отметил, что такому агрегату нет аналогов в мире.

В мае Порошенко встретился с исполнительным директором компании Head Иоганном Элиашем и заявил, что в Украине появится завод по производству спортивных товаров. Как отметил инвестор, Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции, чем в Китае.
завод, Порошенко, Николаев

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко открыл завод в Николаеве: опубликовано видео". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

В Запорожье на заводе по переработке резины вспыхнул пожар

20 Августа, 16:59

Огонь охватил тысячу автомобильных шин

Транспорт

На железной дороге появятся новые вагоны-купе украинского производства

14 Августа, 08:55

Парк плацкарта обновлять не планируют, а сумма сделки перевалила за 1,5 млрд гривен
Загрузка...

Харьков

Фото: кадр из видео

Порошенко показал, как украинскую бронетехнику собирают на харьковском заводе

8 Августа, 15:48

Корпус БТР-4 состоит из более чем 1700 деталей, которые соединяют сварщики и слесари

Авто

Фото: pixabay.com

Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине

27 Июля, 06:56

В компании пока не готовы разглашать сроки и другие детали проекта
Загрузка...