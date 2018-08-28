Порошенко открыл завод в Николаеве: опубликовано видео

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии завода "Восточный" в Николаеве, который занимается переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Это важное событие не только для Николаева, но и для всего государства, в частности для увеличения экспортного потенциала Украины", – заявил гарант.

Порошенко напомнил, что за последние три года в Украине были открыты 164 предприятия.

"Это повод гордиться Украиной, культурой производства, оборудованием, современными технологиями. Но главной нашей ценностью остаются люди", – заявил глава государства.

Напомним, вчера, 27 августа, президент рассказал об успешных испытаниях новой турбины в 32 МВт. Порошенко посетил государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря" – "Машпроект", которое входит в концерн "Укроборонпром" и отметил, что такому агрегату нет аналогов в мире.

В мае Порошенко встретился с исполнительным директором компании Head Иоганном Элиашем и заявил, что в Украине появится завод по производству спортивных товаров. Как отметил инвестор, Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции, чем в Китае.