Порошенко отозвал из Рады законопроект о лишении гражданства

Документ предполагал наказание для крымчан за участие в российских выборах

Президент Украины Петр Порошенко отозвал свой законопроект "О гражданстве Украины", которым предполагалось лишать гражданства крымчан, которые ходят на российские выборы.

Так, в карточке проекта закона на сайте Верховной Рады указывается, что данный документ был отозван президентом сегодня.

Напомним, законопроект о лишении гражданства Порошенко внес в Верховную Раду 19 апреля. Документом предполагалось, что основанием для утраты гражданства Украины станет "использование избирательного или иного права, предоставленного иностранным гражданством или выполнение обязанностей, возложенных иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления иностранного государства".

Отметим, что спустя несколько дней после направление в парламент президентского законопроекта, Венгрия выступила с новым гневным заявлением в адрес Украины. На этот раз причиной стал именно этот документ. Министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто назвал такие действия "подлыми и заранее спланированными", которые якобы наступают на права нацменьшинств.

Как сообщалось, на днях ЕС ввел санкции против пяти человек, причастных к организации и проведению "выборов Путина" в Крыму. В "черном списке" Евросоюза оказались члены "избирательных комиссий".