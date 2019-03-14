Порошенко отреагировал на гибель сотрудника своей Администрации
Тело сотрудника АП нашли в Киеве у ворот одной из церквей, у МВД есть подозрения о насильственной смерти
Президент Петр Порошенко призвал правоохранительные органы в короткий срок расследовать убийство сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, тело которого нашли в Киеве возле одного из храмов. Об этом говорится в заявлении главы государства на сайте АП.
"Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям в связи с трагической смертью работника нашей Администрации – Александра Евгеньевича Бухтатого. Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", – заявил президент.
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Порошенко отметил, что Бухтатый был честным и порядочным человеком, пользовался уважением в журналистских кругах. Глава государства поручил главе Администрации Президента предоставить всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего.
Напомним, тело Александра нашли сегодня утром у ворот церкви на улице Багговутовской в Киеве. В полиции сказали, что тело отправлено на экспертизу, которая определит причину смерти. В то же время спикер МВД Артем Шевченко назвал версию смерти. Он отмечает, что есть подозрение насилие.
Позже в столичной полиции назвали причину смерти и подозреваемых. Как оказалось, мужчина умер от хронической ишемической болезни сердца, но у него еще сломан нос.
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