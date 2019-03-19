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Порошенко отреагировал на приезд Путина в Крым

Сегодня, 09:41

Глава государства также четко ответил хозяину Кремля, кто и с кем не "сварит каши"

Фото: Сегодня
Порошенко отреагировал на приезд Путина в Крым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/09c/b35/5c909cb35aa89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/09c/b35/5c909cb35aa89.jpg Политика Глава государства также четко ответил хозяину Кремля, кто и с кем не «сварит каши»

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконным визит российского коллеги Владимира Путина в оккупированный Крым 18 марта, где россияне устроили празднования аннексии полуострова. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба главы государства.

Комментируя приезд хозяина Кремля на украинский полуостров, он сказал: "Сейчас произошло нарушение суверенитета Украины в связи с посещением Крыма президентом РФ Путиным".

Отметим, что согласно украинскому законодательству, любые иностранные граждане, желающие попасть на временно оккупированную территорию Украину, должны обратиться с этим к украинским силовикам и получить на это разрешение. Путин же отправился в Крым в нарушение законов Украины.

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Также глава украинского государства ответил на слова Путина, который заявил, что с Петром Порошенко "каши не сваришь".

"Что касается того, что кто-то с кем-то каши не сварит – я не собираюсь ни каши варить, ни на рыбалку бегать как некоторые кандидаты. Утверждение Путина о том, что он готов сотрудничать с любым кандидатом на выборах президента Украины, кроме Петра Порошенко, является абсолютно четкой позицией, что до выборов президента Путин будет ходить, молиться, просить, чтобы у нас выбор украинского народа зависел от Путина, а не от украинского народа", – сказал Порошенко.

Как сообщалось, на визит Путина в Крым была и жесткая реакция МИД Украины. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации и передало ноту в российский МИД. Украинские дипломаты назвали действия президента РФ грубым нарушением украинского суверенитета.

В свою очередь на оккупированном полуострове сам Путин сделал новое заявление по Украине. Российский лидер встретился с главой французской делегации и вспомнил о войне с Украиной и цинично заговорил о мире.

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Тег Путин, Крым, Порошенко, визит

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