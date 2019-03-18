Путин сделал новое заявление по Украине

Российский лидер на украинском полуострове встретился с главой французской делегации и вспомнил о войне с Украиной

Фото: AFP

Путин сделал новое заявление по Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fac/39c/5c8fac39c6e8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fac/39c/5c8fac39c6e8c.jpg 2019-03-18T16:34:16+02:00 Политика Российский лидер на украинском полуострове встретился с главой французской делегации и вспомнил о войне с Украиной

Президент России Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым отметился новым циничным заявлением. Несмотря на непрекращающийся огонь на Донбассе и ухудшающуюся ситуацию в Крыму, он говорит, что готов к миру и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ.

Так, на встрече с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани он надеется на содействие ОБСЕ в урегулировании российско-украинского кризиса.

"Мы очень рассчитываем, что ОБСЕ внесет свой позитивный вклад, сейчас организация работает достаточно активно на юго-востоке Украины, внесет свой вклад в урегулирование этого кризиса, также как и многих других кризисов на Евразийском пространстве. Мы к этому готовы, будем всячески к этому стремиться", – сказал Путин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказывал о провале России в Украине. По его мнению, Украина тактически уже выиграла войну у России. Украинский лидер отметил, что Кремль обречен на поражение, так как за пять лет он не смог добиться в Украине ни одной из поставленных целей.

Если говорит об урегулировании конфликта на Донбассе, о чем так говорит Путин, то стоит напомнить о Минских соглашениях. Именно Россия продолжает игнорировать договоренности по Донбассу и для начала не выполняет даже первые пункты "Минска" – прекращение огня и вывод российских войск с украинской территории. Так, например, спецпредставитель США по Украину Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Россия уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

Аннексия Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

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