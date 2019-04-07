Порошенко ожидает скорейшего восстановления работы "Нормандского формата"
Порошенко 12 апреля посетит с визитом Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что переговоры в рамках "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) будут возобновлены в ближайшее время.
"Сейчас мы едем в Берлин. Сегодня есть заявление наших партнеров о том, что срочно будет восстановлена деятельность "Нормандской формата". Нам есть что делать. Мы точно знаем куда, когда и как двигаться", - сказал Порошенко в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.
Как сообщалось, Порошенко 12 апреля посетит с визитом Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.
Напомним, сразу после первого тура голосования, 1 апреля, Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине. В телефонном режиме глава украинского государства и немецкий канцлер отметили честность и состязательность избирательного процесса в Украине.
Отметим, на днях у Меркель рассказали, чего ждут от Владимира Зеленского в случае победы на выборах. Так, председатель фракции ХДС/ХСС Давид Вадефуль предостерег кандидата в президенты от ослабления позиций Украины в отношении России.
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