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Порошенко ожидает скорейшего восстановления работы "Нормандского формата"

Сегодня, 20:58

Порошенко 12 апреля посетит с визитом Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель

Порошенко ожидает скорейшего восстановления работы "Нормандского формата" Политика Порошенко 12 апреля посетит с визитом Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что переговоры в рамках "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) будут возобновлены в ближайшее время.

"Сейчас мы едем в Берлин. Сегодня есть заявление наших партнеров о том, что срочно будет восстановлена деятельность "Нормандской формата". Нам есть что делать. Мы точно знаем куда, когда и как двигаться", -  сказал Порошенко  в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

Как сообщалось, Порошенко 12 апреля посетит с визитом Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, сразу после первого тура голосования, 1 апреля, Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине. В телефонном режиме глава украинского государства и немецкий канцлер отметили честность и состязательность избирательного процесса в Украине.


Отметим, на днях у Меркель рассказали, чего ждут от Владимира Зеленского в случае победы на выборах. Так, председатель фракции ХДС/ХСС Давид Вадефуль предостерег кандидата в президенты от ослабления позиций Украины в отношении России.

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Тег выборы, видео, Порошенко, Меркель, нормандский формат, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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