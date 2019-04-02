У Меркель рассказали, чего ждут от Зеленского в случае победы на выборах

В Бундестаге предостерегают кандидата в президенты от ослабления позиций Украины в отношении России

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

У Меркель рассказали, чего ждут от Зеленского в случае победы на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/319/681/5ca3196818dd8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/319/681/5ca3196818dd8.jpg 2019-04-02T11:17:06+03:00 Политика В Бундестаге предостерегают кандидата в президенты от ослабления позиций Украины в отношении России

Во фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ожидают от кандидата в президенты Владимира Зеленского четкой и уверенной внешней политики в случае выигрыша на выборах. В противном случае Россия может еще больше усилить дестабилизацию Украины. Об этом говорится в заявлении председателя фракции ХДС/ХСС Давида Вадефуля.

В правящей в Германии партии считают, что украинцы недовольны действующими политическими элитами и рассчитывают на борьбу с коррупцией от Зеленского.

"Зеленский должен в ближайшие три недели до голосования конкретно указать, за что он выступает, и какая команда политиков будет поддерживать его. Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в сложной экономической и социальной ситуации. Это только сыграет на руку Москве и подтолкнет ее к усилению дестабилизирующей политике в отношении Украины", – заявил Вадефуль.

Как известно, в первом туре президентских выборов уверенную победу одержала команда "Зе". По состоянию на 10:30 2 апреля ЦИК обработал 97,95% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,25% голосов (проголосовали за него 5 593 239 человек), далее Петр Порошенко – 15,92% (2 945 224), Юлия Тимошенко – 13,38% (2 475 566).

В украинском обществе и политикуме считают победителя первого тура "темной лошадкой", так как он не представил ни свою команду, ни четкого видения своей политики на следующие пять лет в случае победы на выборах. Однако в штабе Зеленского сделали заявление по Донбассу, Крыму и переговорам с Россией. Так, среди прочего, он хочет восстановить переговоры в "минском формате", но на более качественном уровне.

В то же время немецкие политики, прокомментирую результаты выборов в Украине, отмечают, что демократическое проведение выборов – это сигнал Путину. В Германии главным достижением называют демократичность избирательного процесса в условиях войны.

Смотрите также в сюжете "Сегодня", как отреагировали Порошенко и Зеленский на результаты выборов в первом туре.

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