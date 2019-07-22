Порошенко озвучил условия сотрудничества с Зеленским после выборов

Порошенко отметил, что курс в Европу не является вопросом отношений двух ведущих политиков, мол, это вопрос нацинтересов

Фото: president.gov.ua

Пятый президент Петр Порошенкоготов сотрудничать с действующим главой украинского государства Владимиром Зеленским, если тот будет продолжать курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Если президент Зеленский реализует то, что заявлял (речь идет о продолжении курса на интеграцию с ЕС и НАТО – ред.), я обязательно пойду с ним и с Украиной в Европу", – сказал Порошенко в интервью немецкому телеканалу ZDF, – пишет Укринформ.

По его словам, это задание является главным для государства.

Также Порошенко назвал главным изменением, произошедшим за время его президентства, рост количества сторонников вступления в НАТО (с 16% до 58%) и в ЕС (с 33% до 70%).

"Но если президент Зеленский пытается заменить действительно тяжелую работу над реформами какими-то разговорами или, что еще хуже, оставит власть олигарху, который финансировал его избирательную кампанию, то я буду его самым жестким оппонентом", – отметил политик.

Он подчеркнул, что это "не является вопросом отношений двух ведущих политиков, это вопрос национальных интересов государства".

Порошенко добавил, что политики, которые пытаются остановить процесс продвижения Украины на Запад, стремятся вернуть страну под российское влияние и приведут её к очень глубокому кризису.

Пятый президент Украины видит сейчас "тревожные признаки" возможности возвращения в страну членов команды Януковича.

Напомним, что ранее Порошенко отреагировал на предварительные результаты выборов.

Добавим, новости "Сегодня" ведут онлайн хода выборов, публикуют самые главные подробности, фото и видео.

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