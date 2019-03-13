"Мы не забыли об Украине": в НАТО напомнили о своей поддержке
Заместитель помощника генсека Альянса напомнил о совместных учениях и помощи в восстановлении морской академии в Одессе
Украина остается одной из важных тем для Североатлантического альянса, заверил заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай.
По его словам, альянс продолжит оказывать ей политическую и практическую помощь, а также давить на Россию и поддерживать санкции ЕС.
"Мы не забыли об Украине, Украина не снимается с повестки дня", – заявил Аппатурай на конференции Королевского института международных отношений (Chatham House).
Целью конкретной поддержки стран-партнеров НАТО, и Украины и Грузии в частности, в НАТО рассматривают в качестве основной меры по укреплению безопасности Черноморского региона.
"Мы, например, помогаем Украине восстановить морскую академию, которая переехала из Севастополя в Одессу. Мы инвестируем и будем в дальнейшем инвестировать в практическое сотрудничество", – сказал чиновник.
Он также напомнил об учениях, которые Альянс проведет в Черном море в этом году.
"Вы увидите больше привлечения НАТО в Черном море и увеличение физического присутствия в стратегически важных точках. Например, в Одессе недавно там был американский корабль", – сказал он.
Джеймс Аппатурай имеет в виду прибытие в порт Одессы эсминца ВМС США Donald Cook, который три дня стоял на якоре в местном порту.
Напомним, ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия альянса по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе являются следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.
Также сообщалось, что украинская делегация Меджлиса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе призвала Альянс усилить давление на Россию и взять под опеку украинских моряков, которых незаконно удерживает Москва.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Мы не забыли об Украине": в НАТО напомнили о своей поддержке". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
НАТО должна принять декларацию о поддержке Украины – польский эксперт
В случае принятия этого документа Киев сможет рассчитывать на помощь Альянса
НАТО в очередной раз просит РФ освободить военнопленных украинцев
Представители Украины рассказали о нарушении прав крымскотатарской общины и других этнических и религиозных групп
Усиление присутствия НАТО в Черном море может сдержать агрессию России – Климпуш-Цинцадзе
Вице-премьер уверена, что у Украины нет оснований ожидать скорого прекращения агрессии РФ
Даже Путин говорил о членстве в НАТО: эксперт развенчал любимую "страшилку" Кремля
Москве все время нужны какие-то угрозы – если не на НАТО, то инопланетяне, хотя реальной проблемы для россиян нет