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"Мы не забыли об Украине": в НАТО напомнили о своей поддержке

Сегодня, 18:07

Заместитель помощника генсека Альянса напомнил о совместных учениях и помощи в восстановлении морской академии в Одессе

Фото: Flickr
"Мы не забыли об Украине": в НАТО напомнили о своей поддержке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/92a/c39/5c892ac394151.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/92a/c39/5c892ac394151.jpg Политика Заместитель помощника генсека Альянса напомнил о совместных учениях и помощи в восстановлении морской академии в Одессе

Украина остается одной из важных тем для Североатлантического альянса, заверил заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай.

По его словам, альянс продолжит оказывать ей политическую и практическую помощь, а также давить на Россию и поддерживать санкции ЕС.

"Мы не забыли об Украине, Украина не снимается с повестки дня", – заявил Аппатурай на конференции Королевского института международных отношений (Chatham House).

Целью конкретной поддержки стран-партнеров НАТО, и Украины и Грузии в частности, в НАТО рассматривают в качестве основной меры по укреплению безопасности Черноморского региона.

"Мы, например, помогаем Украине восстановить морскую академию, которая переехала из Севастополя в Одессу. Мы инвестируем и будем в дальнейшем инвестировать в практическое сотрудничество", – сказал чиновник.

Он также напомнил об учениях, которые Альянс проведет в Черном море в этом году.

"Вы увидите больше привлечения НАТО в Черном море и увеличение физического присутствия в стратегически важных точках. Например, в Одессе недавно там был американский корабль", – сказал он.

Джеймс Аппатурай имеет в виду прибытие в порт Одессы эсминца ВМС США Donald Cook, который три дня стоял на якоре в местном порту.

Напомним, ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия альянса по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе являются следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.

Также сообщалось, что украинская делегация Меджлиса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе призвала Альянс усилить давление на Россию и взять под опеку украинских моряков, которых незаконно удерживает Москва.

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Тег НАТО, Черное море, Украина, североатлантический альянс, Украина-НАТО

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