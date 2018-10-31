Порошенко поблагодарил международных партнеров за солидарность с Украиной на СБ ООН

Сегодня, 02:54

Президент призвал Кремль прекратить свою грубую агрессию на Донбассе

Петр Порошенко. Фото: архив
Петр Порошенко. Фото: архив

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку на Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

"Спасибо международным партнерам и руководству Секретариата ООН за твердую солидарность с Украиной и призыв усилить гуманитарную помощь для смягчения последствий российской разрушительной агрессии", – написал Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в среду ночью.

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Президент Украины призвал "Кремль прекратить свою грубую агрессию на Донбассе, отказаться от поставки оружия и техники на оккупированную территорию и прекратить обструкцию Минских договоренностей".

По мнению президента Украины: "Москва должна отказаться от проведения фейковых "местных выборов" на оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и является очередным примером российской подрывной деятельности" – отметил глава украинского государства.

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"Результаты заседания СБ ООН со всей очевидностью показали продолжающуюся международную изоляцию Москвы, которая демонстрирует вызывающее поведение и упорное нежелание слышать вполне легитимные призывы международного сообщества" – подытожил Порошенко.

Ранее восемь стран – членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.

Напомним, что незаконные "выборы" в "Л/ДНР" запланированы на 11 ноября, а оккупанты уже проводят соответствующую "работу" с населением. Как стало известно от Главного управления разведки Минобороны Украины, на Донбассе ФСБ "внушает" боевикам и мирным жителям, за кого нужно голосовать. Российские кураторы подталкивают людей на "правильный выбор".
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