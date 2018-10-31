Порошенко поблагодарил международных партнеров за солидарность с Украиной на СБ ООН
Президент призвал Кремль прекратить свою грубую агрессию на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку на Совете безопасности Организации Объединенных Наций.
"Спасибо международным партнерам и руководству Секретариата ООН за твердую солидарность с Украиной и призыв усилить гуманитарную помощь для смягчения последствий российской разрушительной агрессии", – написал Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в среду ночью.
Президент Украины призвал "Кремль прекратить свою грубую агрессию на Донбассе, отказаться от поставки оружия и техники на оккупированную территорию и прекратить обструкцию Минских договоренностей".
По мнению президента Украины: "Москва должна отказаться от проведения фейковых "местных выборов" на оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и является очередным примером российской подрывной деятельности" – отметил глава украинского государства.
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"Результаты заседания СБ ООН со всей очевидностью показали продолжающуюся международную изоляцию Москвы, которая демонстрирует вызывающее поведение и упорное нежелание слышать вполне легитимные призывы международного сообщества" – подытожил Порошенко.
Ранее восемь стран – членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.
Напомним, что незаконные "выборы" в "Л/ДНР" запланированы на 11 ноября, а оккупанты уже проводят соответствующую "работу" с населением. Как стало известно от Главного управления разведки Минобороны Украины, на Донбассе ФСБ "внушает" боевикам и мирным жителям, за кого нужно голосовать. Российские кураторы подталкивают людей на "правильный выбор".
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