Порошенко поблагодарил США за расширение санкций против России

8 ноября Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за решение о расширении санкций против России и призвал мир последовать этому примеру.

"Поздравляю расширение Вашингтоном санкций против юридических и физичнии лиц России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе. Четкий сигнал – все, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридную агрессию на Донбассе, не смогут избежать ответственности. Думаю, что и наши другие партнеры должны последовать этому примеру", – говорится в заявлении Порошенко, обнародованном в Twitter.

Президент отметил, что Украине в течение более 4 лет "удается не только сохранять, но и усиливать санкционное давление против агрессора".

"Общим трансатлантическим фронтом заставим Кремль изменить свое поведение, забрать своих наемников из Украины, вернуть украденные территории и уважать международное право", - отметил Порошенко.

Напомним, что 8 ноября Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. В список санкций внесли крымского сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Андрея Сушко, заместителя главы "МГБ ЛНР" Александра Басова, бывшего командующего ракетными войсками и артиллерией РФ Владимира Зарицкого, восемь компаний из оккупированного Крыма и "МГБ ЛНР".

Между тем, Москва не будет тратить время на анализ новых антироссийских санкций ввиду их недейственности. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его совам, Россия продолжит заниматься развитием всех сфер Крыма. "Никакие внешние воздействия или наскоки на этот курс не влияют. Эти американские шаги настолько малозначимы, безосновательны и бессильны по своей сути, что тратить сейчас усилия и время на их анализ было бы с нашей стороны контрпродуктивно", — сказал дипломат.