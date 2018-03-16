Порошенко побывал в прифронтовых селах на Донбассе

Президент побывал в освобожденных селах, расположенных за несколько сотен метров от линии фронта

Президент Украины Петр Порошенко посетил освобожденные села Луганской области – Катериновку и Золотое, которые расположены за несколько сотен метров от линии соприкосновения.

Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент побывал в освобожденной Катериновке и Золотом на Луганщине, где построен контрольно-пропускной пункт через линию столкновения, работу которого заблокировали российские оккупанты", – заявил он.

В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко отметила, что в ходе визита глава государства побывал на КПВВ "Золотое", открытие которого два года блокируют боевики.

"Порошенко побывал в освобожденной Катериновке, куда не приезжают даже наблюдатели миссии СММ ОБСЕ, так как их ежедневно обстреливают, работают диверсионные группы, которые устанавливают растяжки и мины. До "нуля" – несколько сотен метров. Линия столкновения фактически проходит по границе села", – сообщила она.

Также политик отметила, что важно сделать так, чтобы "жители маленького села, где остаются жить 200 украинцев, среди них 20 детей, знали, что украинская власть их поддерживает и делает все, чтобы на оккупированный Донбасс зашли миротворцы, и закончилась война и ежедневные обстрелы".

Ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг отметил значительное снижение уровня насилия на линии столкновения в зоне АТО после объявления о прекращении огня.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО констатировал, что боевики сумели придерживаться перемирия только сутки.

А украинская разведка на днях сообщала, что Россия тайно готовит "казаков" у границ Украины. В Минобороны рассказали, зачем "казачьи" подразделения хотят отправить на территорию Украины.