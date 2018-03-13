Тайно готовит "казаков" у границ Украины: разведка раскрыла коварные планы России

В Минобороны рассказали, зачем "казачьи" подразделения хотят отправить на территорию Украины

Москва намерена сорвать развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе с помощью специально подготовленных для провокаций отрядов "русских казачьих организаций". Об этом сообщает Министерство обороны Украины, ссылаясь на данные украинской разведки.

"По сообщению Главного управления разведки МОУ, руководство РФ активизировало подготовку к срыву развертывания на временно оккупированных территориях Донбасса международной миротворческой миссии. На полигонах ВС РФ, расположенных в приграничных с Украиной областях, осуществляется скрытая подготовка т.н. отрядов "русских казачьих организаций" для дальнейшего направления на временно оккупированные территории востока Украины", – говорится в сообщении.

Военные отмечают, что казаков планируют задействовать в провокационных антиукраинских мероприятиях в т.н. "Л/ДНР".

"Основная направленность подготовки т.н. "казачьих подразделений" свидетельствует о возможности их привлечения к мероприятиям по подавлению акций гражданского неповиновения на временно оккупированных территориях, в т.ч. путем дискредитации выступлений местного населения недовольного российской оккупацией. Среди других основных направлений подготовки этих "казаков" есть наработки ими возможностей по организации и проведению провокационных антиукраинских мероприятий для создания иллюзии роста числа сторонников т.н. "идеи русского мира" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – сообщили в Минобороны.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал главную цель Путина в Киеве. По его словам, атака на украинский парламент – это одна из главных задач российской агентуры в Киеве.

Как рассказывал первый президент Украины Леонид Кравчук, Путин примет решение по Донбассу не после президентских выборов в марте, а после Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом этого года в РФ.