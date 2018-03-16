Глава миссии ОБСЕ отметил снижение уровня насилия на Донбассе

Сегодня, 14:24

После введения прекращения огня уровень насилия снизился на 82%

Фото: facebook.com/oscesmm
Фото: facebook.com/oscesmm

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг отметил значительное снижение уровня насилия на линии столкновения в зоне АТО после введения режима полного прекращения огня с 5 марта.

Об этом руководитель миссии наблюдателей заявил на брифинге, сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

"В начале прошлой недели стороны преимущественно прекратили обстрелы после того, как они подтвердили свою преданность соблюдению режима прекращения огня за неделю до того. В местах, которые за прошлые четыре года стали олицетворением насилия СММ ОБСЕ по большей части наблюдала затишье", – констатировал Хуг.

Также он добавил, что "подтверждение преданности прекращения огня вступило в силу с 00.01 5 марта, после чего на протяжении недели СММ ОБСЕ отметила, что уровень насилия вдоль линии столкновения снизился на 82% в сравнении с позапрошлой неделей".

"Зафиксированы случаи применения оружия, которое должно было быть отведено согласно с Минскими договоренностями... Я очень рад сообщить, что во многих местах вдоль линии столкновения гражданское население смогло впервые за много месяцев вернуться к привычной жизни, ощущая меньший страх и меньшую опасность", – резюмировал наблюдатель.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО констатировал, что боевики сумели придерживаться перемирия только сутки.

А украинская разведка на днях сообщала, что Россия тайно готовит "казаков" у границ Украины. В Минобороны рассказали, зачем "казачьи" подразделения хотят отправить на территорию Украины.
обсе, Донбасс, перемирие, Хуг
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Источник:

"Сегодня"

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