Порошенко поговорил с Меркель по телефону: стали известны подробности
Президент Украины и канцлер Германии обсудили несколько вопросов
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Федеральный канцлер проинформировала о результатах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, проведенным накануне в Германии.
Порошенко призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которые незаконно удерживаются на территории России и оккупированных ею территориях.
Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.
Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и договорились продолжить контакты на наивысшем уровне.
Напомним, по мнению немецкого журналиста Бориса Райтшустера, трехчасовая встреча Меркель с Владимиром Путиным, на которой поднимался вопрос войны на Донбассе, стала предательством интересов Украины. По его мнению, канцлер Германии и хозяин Кремля не стали называть вещи своими именами.
Негативно отозвался о встрече и военно-политический эксперт Александр Коваленко. Он считает, что переговоры Меркель с "кровавым реваншистом" Путиным в уютной, дружеской обстановке, за бокальчиком вина, а не в жестком и бескомпромиссном формате, знаменует смерть европейской дипломатии.
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