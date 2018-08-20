Эксперт о визите Путина к Меркель: Убийца в самом сердце Европы

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в загородной резиденции германского правительства Мезеберг (в 70 км к северу от Берлина), на которой обсуждался вопрос российского газопровода "Северный поток – 2", проложенного в обход Украины, это

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко пишет на своей странице в Живом журнале.

По его мнению, переговоры Меркель с кровавым реваншистом Путиным в уютной, дружеской обстановке, за бокальчиком вина, а не в жестком и бескомпромиссном формате, знаменует смерть европейской дипломатии.

"Забавно, но накануне первой за четыре года двухсторонней встречи Путина и Меркель в Германии, от обеих сторон не исходило надежд на разрешение намеченных для обсуждения вопросов. То есть, даже накануне встречи никто не испытывал оптимизма относительно кпд сего действа и, тем не менее, она состоялась, предоставив кремлевской пропаганде предостаточно пищи для того, что бы заговорить об уступчивой Европе и "а кто тут изгой?", – пишет эксперт.

Он считает, что обсуждение вопроса "Северный поток – 2", со строительством которого согласна канцлер Германии, даже при условии сохранения транзита через Украину – это плевок Меркель в сторону Украины и США.

"Дело в том, что если "Северный поток – 2" даже и заработает на полную мощность, то она не превысит 55 млрд кубометров в год. В свою очередь через украинскую ГТС прокачивается до 90 млрд (и более) кубометров российского газа в год. То есть, даже при работающем на максимум "Северном потоке – 2" транзит через Украину в любом случае сохранился бы, только упал бы в два раза", – напомнил эксперт.

"Так за что же ратует Ангела Меркель, так заботящаяся за наш транзит? За то, что мы имели бы и так, даже без её адвокатских услуг? Но в таком случае, она не более чем сотрясла воздух в гостевой резиденции Мезеберг, а не поставила жесткое и бескомпромиссное условие", – пишет Коваленко.

По его мнению, в истории с "Северным потоком – 2", который одобряет канцлер Германии, а США не только критикуют, но и готовы внести этот газопровод в санкционный список, интересен другой момент.

"Своими танцами вокруг трубы Ангела Меркель выполняет ещё более проактивную роль, нежели глава МИД Австрии, кружащая в обнимку с диктатором-реваншистом", – делает вывод эксперт.

"Уверен, на этой неделе мы услышим ещё немало подробностей о субботнем разговоре в Мезеберге, но также я уверен и в том, что эти подробности не придутся нам по вкусу, как пришлось то белое вино, услужливо поданное томным вечером убийце и преступнику в самом сердце Европы", – подытожил Коваленко.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что руководитель немецко-украинского проекта Ukraine calling Штефан Генкель назвал тревожный для Украины момент во встрече Меркель с Путиным.

А известный немецкий журналист Борис Райтшустер назвал встречу Меркель с Путиным, на которой поднимался вопрос войны на Донбассе, предательством интересов Украины.