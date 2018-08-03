Порошенко пообщался с освобожденным политзаключенным Костенко

Костенко прибудет в Украину в понедельник или вторник

Президент Петр Порошенко поговорил по телефону с Александром Костенко, который вышел на свободу в России.

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

Президент добавил, что Александр Костенко благодарен каждому, кто за него боролся.

Также стало известно, что Костенко, отбывавший наказание в колонии в Кировской области (РФ) и вышедший в пятницу на свободу, прибудет в Москву в воскресенье, 5 августа, а 6-7 августа ожидается его возвращение в Украину, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Президент уже пообщался по телефону с Александром Костенко, который с нашим консулом Геннадием Бриченко идут в Москву. Планируется, что они поздней ночью прибудут в украинское посольство. А уже в понедельник-вторник ждем Александра в Киеве", – написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Первый вице-спикер сообщила, что также пообщалась с Костенко по телефону. "Говорит, что вдыхает первые глотки на свободе, но на свободе почувствует себя только дома, в Украине", – рассказала Геращенко.

Как изестно, украинский политзаключенный Александр Костенко был освобожден из российской тюрьмы, так как отбыл полный срок своего заключения.

Утром украинские дипломаты забрали Александра.