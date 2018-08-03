Порошенко пообщался с освобожденным политзаключенным Костенко

Сегодня, 20:23

Костенко прибудет в Украину в понедельник или вторник

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поговорил по телефону с Александром Костенко, который вышел на свободу в России.

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

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Президент добавил, что Александр Костенко благодарен каждому, кто за него боролся.

Также стало известно, что Костенко, отбывавший наказание в колонии в Кировской области (РФ) и вышедший в пятницу на свободу, прибудет в Москву в воскресенье, 5 августа, а 6-7 августа ожидается его возвращение в Украину, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Президент уже пообщался по телефону с Александром Костенко, который с нашим консулом Геннадием Бриченко идут в Москву. Планируется, что они поздней ночью прибудут в украинское посольство. А уже в понедельник-вторник ждем Александра в Киеве", – написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

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Первый вице-спикер сообщила, что также пообщалась с Костенко по телефону. "Говорит, что вдыхает первые глотки на свободе, но на свободе почувствует себя только дома, в Украине", – рассказала Геращенко.

Как изестно, украинский политзаключенный Александр Костенко был освобожден из российской тюрьмы, так как отбыл полный срок своего заключения. 

Утром украинские дипломаты забрали Александра
Порошенко, геращенко, Костенко, Петр Порошенко, политзаключенный

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Источник:

"Сегодня"

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