Порошенко поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Президент ожидает дальнейшего развития украинско-израильского сотрудничества

Фото: twitter.com/poroshenko.

Порошенко поздравил Нетаньяху с победой на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e5a/52f/5cae5a52f203e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e5a/52f/5cae5a52f203e.jpg 2019-04-11T00:04:48+03:00 Политика Президент ожидает дальнейшего развития украинско-израильского сотрудничества

Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой на парламентских выборах.

"Поздравляю своего друга Биньямина Нетаньяху с результатами выборов -2019! Голоса израильтян на парламентских выборах – лучшее подтверждение их поддержки возглавляемого Вами правительства!", – говорится в сообщении, в официальном аккаунте Порошенко в Твиттере в среду вечером.

Глава украинского государства также подчеркнул, что ожидает дальнейшего развития украинско-израильского сотрудничества и высокой динамики политического диалога.

Выборы в Израиле состоялись 9 апреля. После подсчета почти 98% голосов блок правых партий получает 65 мест в Кнессете из возможных 120. При этом основные конкурирующие партии – правящая правая партия премьера Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционный левый альянс "Кахоль-лаван" – получают равное количество депутатских мест: по 35 мест для каждой из партий.

Президент Израиля Реувен Ривлин ранее заявил, что на следующей неделе начнет консультации с фракциями по вопросу формирования коалиции.

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