Порошенко поздравил новоизбранного президента Словакии

Отношения между двумя странами будут только крепнуть, убежден глава украинского государства

Зузана Чапутова. Фото: Twitter

Порошенко поздравил новоизбранного президента Словакии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/09d/c7c/5ca09dc7cb2a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/09d/c7c/5ca09dc7cb2a6.jpg 2019-03-31T14:01:00+03:00 Политика Отношения между двумя странами будут только крепнуть, убежден глава украинского государства

Глава украинского государства Петр Порошенко поздравил Зузану Чапутову с избранием на должность президента Словакии. Об этом говорится в сообщении в его Twitter-аккаунте.

Президент Украины уверен, что с новым словацким лидером отношения между двумя странами будут только крепнуть.

"Искренне поздравляю госпожу Зузану Чапутову с избранием на должность президента Словацкой Республики. Желаю успехов в служении Словакии ради процветания страны. Убежден в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между нашими странами", – заявил Порошенко.

Напомним, как мы уже писали, впервые в истории Словакию возглавит женщина. Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента республики. Зузана Чапутова получила 58,3% голосов.

Действующий президент Словакии Андрей Киска тепло поздравил Зузану Чапутову с победой на выборах. Он подчеркнул, что "республика находится в глубоком моральном кризисе", который расколол общество после произошедшего более года назад убийства братиславского журналиста Яна Куциака.

А тем временем в Украине в разгаре свои президентские выборы. Петр Порошенко уже успел проголосовать – сделал он это в Доме офицеров вместе со своей супругой.

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