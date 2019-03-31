Порошенко поздравил новоизбранного президента Словакии
Отношения между двумя странами будут только крепнуть, убежден глава украинского государства
Глава украинского государства Петр Порошенко поздравил Зузану Чапутову с избранием на должность президента Словакии. Об этом говорится в сообщении в его Twitter-аккаунте.
Президент Украины уверен, что с новым словацким лидером отношения между двумя странами будут только крепнуть.
"Искренне поздравляю госпожу Зузану Чапутову с избранием на должность президента Словацкой Республики. Желаю успехов в служении Словакии ради процветания страны. Убежден в дальнейшем укреплении двусторонних отношений между нашими странами", – заявил Порошенко.
Напомним, как мы уже писали, впервые в истории Словакию возглавит женщина. Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента республики. Зузана Чапутова получила 58,3% голосов.
Действующий президент Словакии Андрей Киска тепло поздравил Зузану Чапутову с победой на выборах. Он подчеркнул, что "республика находится в глубоком моральном кризисе", который расколол общество после произошедшего более года назад убийства братиславского журналиста Яна Куциака.
А тем временем в Украине в разгаре свои президентские выборы. Петр Порошенко уже успел проголосовать – сделал он это в Доме офицеров вместе со своей супругой.
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