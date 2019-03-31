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Порошенко проголосовал на выборах президента

Сегодня, 12:27

Глава государства пришел вместе с супругой на избирательный участок в Дом офицеров

Фото: Сегодня
Порошенко проголосовал на выборах президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/087/dc0/5ca087dc05641.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/087/dc0/5ca087dc05641.jpg Политика Глава государства пришел вместе с супругой на избирательный участок в Дом офицеров

Действующий президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах. Свой бюллетень он вбросил в урну для голосования в Доме офицеров.

Отметим, что приход главы государства на избирательный участок ожидало множество журналистов, и в их присутствии под вспышки камер президент проголосовал. Вместе с ним выбор за будущего президента Украины сделала и его супруга Марина.

Они дождались своих бюллетеней и зашли в кабинки, но долго там не находились, сделали выборы, после чего вбросили их в урны.

Также мы писали, как проголосовали другие кандидаты в президенты. Так, Олег Ляшко пришел с супругой Роситой, а Юлия Тимошенко с супругом и соратниками по политической силе. Они говорили о будущем Украины, а лидер оппозиции Александр Вилкул призвал украинцев прийти голосовать.

Отметим, в Украине уже полным ходом идет процесс голосования. Одним из первых из чиновников проголосовал мэр Киева Виталий Кличко, который приехал на избирательный участок на велосипеде.

Однако не все было гладко на избирательных участках в Украине. Как рассказывал глава Нацполиции Сергей Князев, в первый час выборов не открылись семь участков, в основном по техническим причинам. Также в полиции рассказали о десятках поступающих сообщениях о нарушениях. Читайте все подробности с выборов президента и смотрите видео- и фото отчеты.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, президент, Порошенко, голосование

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