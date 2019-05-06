Порошенко прибыл на Донбасс: опубликовано видео

Глава государства прибыл к месту, где на одном из блокпостов в 2014 году погибли семь бойцов

Скриншот. Фото: president.gov.ua

Действующий президент Петр Порошенко прибыл на Донбасс, где почтил память украинских воинов, погибших в начале войны с Россией.

"В Донецкой области почтил память погибших в 2014 году защитников десятого блокпоста. На этом месте в степях Донбасса в борьбе с российским агрессором Украина потеряла первых семерых сыновей. Вечная память героям", – говорится в сообщении на странице главы государства в Facebook.

Напомним, последний раз Порошенко был на Донбассе в середине марта. Он прибыл на передовую в Донецкой области, где встретился с военнослужащими полка "Азов" и поздравил их с Днем добровольца. Президент поблагодарил бойцов за службу и отметил особенно тех, кто прямо с Майдана пошел защищать страну и продолжает служить в украинской армии.

А двумя неделями ранее, 1 марта, глава государства также летал на фронт в Донецкую область, однако и боевики были начеку – во время его визита к военным в 2 км от места его пребывания случился обстрел из ПТРК.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко прибыл на Донбасс: опубликовано видео". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"