Порошенко прибыл на Донбасс: опубликовано видео
Глава государства прибыл к месту, где на одном из блокпостов в 2014 году погибли семь бойцов
Действующий президент Петр Порошенко прибыл на Донбасс, где почтил память украинских воинов, погибших в начале войны с Россией.
"В Донецкой области почтил память погибших в 2014 году защитников десятого блокпоста. На этом месте в степях Донбасса в борьбе с российским агрессором Украина потеряла первых семерых сыновей. Вечная память героям", – говорится в сообщении на странице главы государства в Facebook.
Напомним, последний раз Порошенко был на Донбассе в середине марта. Он прибыл на передовую в Донецкой области, где встретился с военнослужащими полка "Азов" и поздравил их с Днем добровольца. Президент поблагодарил бойцов за службу и отметил особенно тех, кто прямо с Майдана пошел защищать страну и продолжает служить в украинской армии.
А двумя неделями ранее, 1 марта, глава государства также летал на фронт в Донецкую область, однако и боевики были начеку – во время его визита к военным в 2 км от места его пребывания случился обстрел из ПТРК.
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