Группа украинских послов вместе с военнослужащими вылетели на Донбасс

Сегодня, 12:19

В необычную поездку отправились 80 дипломатов

Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

Представители украинской дипломатической службы, которые прибыли в Киев на ХІІІ совещание руководителей иностранных дипломатических представительств Украины, в воскресенье, 26 августа, вместе с военнослужащими вылетели на Донбасс. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"80 представителей дипломатической службы в хорошем настроении вылетают на Донбасс", – написал он.

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В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко отметила важность того, что послы, которые каждый день доносят миру информацию о последствиях действий России, своими глазами увидят результаты "русского мира".

"Вместе с военными и нашими солдатами и генералами дипломатического фронта сегодня на Донбассе. Военным самолетом и потом вертолетами - для многих дипломатов такая поездка первая. Очень важно, чтобы послы, которые ежедневно рассказывают о последствиях "русского мира", воочию увидели обстреляные и изуродованные русскими гражданские населенные пункты, пообщались с военными и гражданскими. Очень правильная инициатива", – написала Геращинко в Facebook.

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Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил:"Несколько необычная дипломатическая миссия: вместе с нашими военными послы вылетают на линию фронта".

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А посол Украины в Польше Андрей Дещица обнародовал на своей странице в Twitter фото с места события.

Напомним, ранее постоянный представитель Германии при НАТО выразил уверенность в том, что миротворческая операция под эгидой ООН, на которой настаивает Порошенко,  должна быть развернута на востоке Украины, но она не может быть альтернативой выполнению Минских договоренностей.

Ранее мы писали о том, что чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми и делегация Представительства Агентства ООН по делам беженцев в Украине посетили Донецкую область.

Как сообщалось, дипломат рассказал, что нужно сделать на Донбассе.
Донбасс, поездка, дипломаты

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"Сегодня"

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