Группа украинских послов вместе с военнослужащими вылетели на Донбасс

Представители украинской дипломатической службы, которые прибыли в Киев на ХІІІ совещание руководителей иностранных дипломатических представительств Украины, в воскресенье, 26 августа, вместе с военнослужащими вылетели на Донбасс. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"80 представителей дипломатической службы в хорошем настроении вылетают на Донбасс", – написал он.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко отметила важность того, что послы, которые каждый день доносят миру информацию о последствиях действий России, своими глазами увидят результаты "русского мира".

"Вместе с военными и нашими солдатами и генералами дипломатического фронта сегодня на Донбассе. Военным самолетом и потом вертолетами - для многих дипломатов такая поездка первая. Очень важно, чтобы послы, которые ежедневно рассказывают о последствиях "русского мира", воочию увидели обстреляные и изуродованные русскими гражданские населенные пункты, пообщались с военными и гражданскими. Очень правильная инициатива", – написала Геращинко в Facebook.

Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил:"Несколько необычная дипломатическая миссия: вместе с нашими военными послы вылетают на линию фронта".

А посол Украины в Польше Андрей Дещица обнародовал на своей странице в Twitter фото с места события.









Напомним, ранее постоянный представитель Германии при НАТО выразил уверенность в том, что миротворческая операция под эгидой ООН, на которой настаивает Порошенко, должна быть развернута на востоке Украины, но она не может быть альтернативой выполнению Минских договоренностей.

Ранее мы писали о том, что чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми и делегация Представительства Агентства ООН по делам беженцев в Украине посетили Донецкую область.

Как сообщалось, дипломат рассказал, что нужно сделать на Донбассе.