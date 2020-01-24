Порошенко пришел на допрос: под ГБР активисту с "золотым унитазом" устроили взбучку (видео)

/ Фото: Радио Свобода

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований, а под стенами ведомства собрались активисты на акцию протеста против назначения экс-адвоката Януковича заместителем директора ГБР. Даже произошла небольшая стычка с человеком, держащим "золотой унитаз".

Отмечается, что экс-президента и лидера "Европейской солидарности" вызвали на допрос по делу о подписании Минских соглашений в 2015 году. Его пришли поддержать члены его фракции, но их не пропустили дальше фойе, несмотря на депутатский статус. Политики из-за этого даже обратились в полицию, которые уже прибыли на место и разбираются с ситуацией.

Фото: "Радио Свобода"

Кроме того, к стенам Бюро пришли родственники Героев Небесной сотни с требованием уволить первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, а также руководителя следственного отдела Александра Буряка.

Реклама

В то же время на улице вспыхнула потасовка – одного из активистов, который держал в руках "золотой унитаз", выпихнули с тротуара на проезжую часть.

"Какие-то нанятые люди, им не понравилось то, что мы боремся против коррупции. Я борюсь против коррупции золотым унитазом. Я пришел протестовать против коррупции. Мой символ протеста – это золотой унитаз … Коррупция ассоциируется с золотым унитазом", – рассказал мужчина.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Порошенко не пришел на допрос. Его адвокат отмечал, что не было повестки, хотя в ГБР заявляли обратное. В то же время в Бюро заявили, что готовят принудительные меры для Порошенко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама