Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России за "ползучую аннексию" Азовского моря

Президент также поблагодарил европейских союзников за позицию в защите Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что совместными усилиями украинская дипломатия и диаспора донесла до международного сообщества правду об акте агрессии России против Украины.

"Активная глобальная дезинформационная кампания Кремля по переложению ответственности за керченский инцидент на Украину потерпела фиаско. Совместными усилиями президента, правительства, парламента, всей украинской дипломатической машины и диаспоры нам удалось донести до международного сообщества правду об акте агрессии России против Украины, о бесчеловечной морской охоте на украинских моряков, об очередных циничных преступлениях Кремля", – написал глава украинского государства на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Порошенко также поблагодарил европейских союзников за позицию в защите Украины и осуждение применения силы Российской Федерацией против украинских моряков в акватории Черного моря и Керченском проливе вопреки действующим двусторонним соглашениям и международному праву.

"Призываю страны ЕС перейти от деклараций к реальным шагам и принять все необходимые меры воздействия на агрессора, включая ужесточение санкций, чтобы прекратить "ползучую аннексию" Россией Азовского моря и Керченского пролива и восстановить территориальную целостность Украины", – написал Порошенко.

Кроме того, президент позитивно оценил консолидированный призыв Евросоюза к Кремлю об обеспечении немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и кораблей, а также беспрепятственного и свободного прохода Керченским проливом в соответствии с международным правом.

"Ожидаю также решительную консолидированную реакцию с оценкой преступного поведения агрессора со стороны стран Большой семерки", – подчеркнул глава Украинского государства.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Подробней читайте в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.







