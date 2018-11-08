Порошенко призвал лидеров Евросоюза продлить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко на саммите Европейской народной партии в Хельсинки (Финляндия) призвал лидеров Европейского Союза продлить санкции против России за невыполнение Минских соглашений. Об этом он сказал журналистам, передает пресс-служба главы государства.

Он сказал, что почувствовал мощную поддержку Украины со стороны Евросоюза.

"Я призвал лидеров Европы обязательно мобилизоваться, обеспечить единство и продлить санкции против Российской Федерации в связи с отсутствием какого-либо прогресса в имплементации Минских договоренностей, обеспечения режима прекращения огня и вывода российских войск и русской артиллерии с украинской территории, обеспечить прогресс в части освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и в тюрьмах России и в Крыму", – заявил Порошенко.

Кроме того, президент Украины принял участие в работе 25-го Конгресса Европейской народной партии, где главным вопросом было – как сохранить мир и как обеспечить единство Европейского Союза.

Как сообщалось, Порошенко уже успел встретиться с председателем Европейской народной партии Джозефом Долем. Как оказалось, крупнейшая партия в Европарламенте обещает Украине свою поддержку.

Кроме того, на встрече с президентом Европейского Совета Дональдом Туском поблагодарил его за поддержку Украины, а также похвалил за слова о Путине и пригласил в Украину. Он отметил, что на его предложение посетить Украину откликнулись и другие лидеры Евросоюза.