В ЕС утвердили продление санкций против России (дополнено)

Европейские дипломаты приняли решение, и теперь ограничительные меры против Москвы останутся в силе

Послы стран Европейского Союза официально утвердили решение о продлении санкций против России на полгода. Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства напомнил, что под ограничительные меры попали ранее 150 физических и 50 юридических лиц.

"Приветствую новость из Брюсселя о логичном решении послов ЕС продлить на полгода индивидуальные санкции против России относительно более 150 человек и около 50 компаний за агрессию против Украины. Единственным непоколебимым трансатлантическим фронтом идем вперед", – написал Порошенко.

Отметим, что теперь остались лишь формальности – данное решение послов должен будет одобрить Совет ЕС, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

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Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления:

визовые ограничения против российских граждан;

экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов;

ограничительные меры против Крыма.

Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма — раз в год. В июне текущего года ЕС уже продлил запрет на инвестиции в Крым.