Порошенко призвал украинцев не поддаваться пропаганде Кремля

Президент обратил внимание на разницу между украинским и российским взглядом на историю и ее памятные даты

Президент Украины Петр Порошенко призывает соотечественников не поддаваться кремлевской пропаганде, вспоминая погибших во второй мировой войне.

"Я очень хорошо понимаю чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, которые одержали победу во Второй мировой. Но должен еще раз предостеречь дорогих соотечественников, которые не до конца разобрались во всех нюансах лукавой московской политики, ту часть, которая еще ведется на российскую пропаганду и ее подпевал из пятой колонны разных политических сил, которые внутри страны, внутри парламента и за ее границами. Они думают не о вас и не о вашей гордости, не о вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героических предкам, а о своих геополитических имперских агрессивных целях. Следует признать, что кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей. И я прошу вас, будьте осторожны, прошу вас – не дайте себя использовать", – сказал Порошенко в ходе акции "Первая минута мира" ночью во вторник в Киеве.

Президент обратил внимание на разницу между украинским и российским взглядом на историю и ее памятные даты.

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"Они празднуют в милитарном угаре, агрессивно нахохлившись на весь мир, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой", – отметил президент.

"Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия – участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами не только против Украины, но и против Европейского Союза, против Соединенных Штатов и против других стран, и собственно говоря, против всего мира", – сказал Порошенко.

Как ранее сообщалось, Порошенко во вторник принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения.

9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во второй мировой войне.