Порошенко призвал украинцев не поддаваться пропаганде Кремля

Сегодня, 00:51

Президент обратил внимание на разницу между украинским и российским взглядом на историю и ее памятные даты

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко призывает соотечественников не поддаваться кремлевской пропаганде, вспоминая погибших во второй мировой войне.

"Я очень хорошо понимаю чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, которые одержали победу во Второй мировой. Но должен еще раз предостеречь дорогих соотечественников, которые не до конца разобрались во всех нюансах лукавой московской политики, ту часть, которая еще ведется на российскую пропаганду и ее подпевал из пятой колонны разных политических сил, которые внутри страны, внутри парламента и за ее границами. Они думают не о вас и не о вашей гордости, не о вашей глубокой и благодарной сыновней любви к вашим героических предкам, а о своих геополитических имперских агрессивных целях. Следует признать, что кремлевские психологи умеют играть на естественных эмоциях людей. И я прошу вас, будьте осторожны, прошу вас – не дайте себя использовать", – сказал Порошенко в ходе акции "Первая минута мира" ночью во вторник в Киеве.

Президент обратил внимание на разницу между украинским и российским взглядом на историю и ее памятные даты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Они празднуют в милитарном угаре, агрессивно нахохлившись на весь мир, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой", – отметил президент.

"Даже "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия – участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами не только против Украины, но и против Европейского Союза, против Соединенных Штатов и против других стран, и собственно говоря, против всего мира", – сказал Порошенко.

Как ранее сообщалось, Порошенко во вторник принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения.

9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во второй мировой войне.
президент, Порошенко, День Победы, 9 мая, вторая мировая война, Бессмертный полк

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко призвал украинцев не поддаваться пропаганде Кремля". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко: "В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором"

Вчера, 11:38

Советская идеология негативно влияла на боевой дух украинского войска, считает глава государства

Политика

Российские войска. Фото: архив

Порошенко о войсках РФ на Донбассе: Путин использует около 50 тысяч "русских волонтеров"

Вчера, 10:47

На востоке Украине 50% вражеских войск – это россияне, заявил глава государства
Загрузка...

Политика

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Для него Чернобыль или Вторая мировая – не трагедия: Порошенко назвал главную цель Путина

Вчера, 10:26

Глава государства рассказал, почему Россия так стремится завоевать Украину

Политика

Порошенко и Пахор. Фото: president.gov.ua

Обсудят агрессию России: Порошенко в Киеве примет президента Словении

7 Мая, 12:14

Это будет первый визит Пахора после его переизбрания на новый президентский срок в 2017 году

Политика

Порошенко и Меркель. Фото: president.gov.ua

Порошенко едет в Германию: в планах встреча с Меркель и Макроном

7 Мая, 11:53

Стали известны подробности визита украинского лидера в ФРГ, где у него запланированы важные встречи

Украина

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Заставить Россию сесть за стол переговоров: чего ждет Порошенко от встречи с Меркель и Макроном

6 Мая, 11:33

Встреча в "нормандском формате" без Путина состоится 10 мая
Загрузка...