Российские спецслужбы готовили провокации на 9 мая в Украине – СБУ

Вчера, 13:04

Восемь антиукраинских сообществ в соцсетях получили указания организовать подбор желающих за деньги принять участие в так называемом "Марше Бессмертного полка"


Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации к 9 мая, с использованием запрещенных социальных сетей, передает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы обнаружили двух жителей Киевской и Сумской областей, которые администрировали антиукраинские сообщества в соцсети "ВКонтакте", – заявили в украинской спецслужбе.

Так, сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать подбор желающих за деньги принять участие в так называемом "Марше Бессмертного полка" в разных городах страны.

"По информации СБ Украины, накануне 9 мая значительно активизировалась пропагандистская деятельность представителей так называемого "Министерства информации ДНР". Его работники рассылают "методички" владельцам антиукраинских сообществ в соцсетях для проведения массовой агитации в интересах Кремля и террористических организаций "Д/ЛНР", – рассказали в СБУ.

Как сообщается, в рамках реализации комплекса мер по противодействию российской информационной агрессии накануне майских праздников сотрудники СБУ заблокировали в соцсетях восемь антиукраинских сообществ, которые, по информации в СБУ, "распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах страны-агрессора".

Напомним, в Украине в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который будет отмечаться 9 мая, к обеспечению правопорядка будет привлечено более 17 тысяч правоохранителей. Кроме того, был создан координационный штаб для организации работы правоохранительных подразделений, а также были проведены учения работников ситуационных центров.

Ранее правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в Украине, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций.

В свою очередь, украинские военные предупредили, что на Донбассе 9 мая может быть совсем "жарко"

"9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию – как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения. Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать", – подчеркнул первый заместитель командующего Объединенными силами Валерий Залужный.
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Источник:

"Сегодня"

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