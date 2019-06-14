Порошенко прокомментировал вероятность альянса с Зеленским

Экс-президент объяснил, вокруг чего могут объединить усилия "Европейская солидарность" и "Слуга народа"

Фото: AFP

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко ранее уже говорил о сильной оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому, а теперь выразил надежду на объединение усилий для достижения европейских курсов Украины.

Отмечая на вопрос, будет ли в будущем парламенте альянс партий "Европейская солидарность" и "Слуга народа", пятый президент Украины ответил так: "Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский Союз и НАТО".

Порошенко напомнил, что в 2023 году Украина должна подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Однако, говоря о будущем своей политической силы в парламенте после выборов (если пройдет), экс-президент четко дал понять, что никогда не пойдет на союз "с пятой колонной Януковича, с политичными силами, которые расползлись по тем или иным потокам и пытаются привести к нам в дом "русский мир".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в партии "Слуга народа" озвучили смелый план перед выборами в Раду. Лидер политической силы Дмитрий Разумков заявлял, что их политическая сила намерена самостоятельно сформировать большинство в Верховной Раде после парламентских выборов.

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