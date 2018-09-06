Порошенко проводит заседание СНБО (видео)

Глава государства поднимает перед силовиками ряд важных вопросов, в том числе по Договору о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко проводит заседание Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующая трансляция ведется со страницы главы государства.

Порошенко начал заседание с обсуждения Большого договора о дружбе с Россией. По его словам, Киев не намерен продлить действие документа на фоне российской агрессии.

Глава государства также отметил, что экологическая катастрофа в оккупированном Армянске произошла вследствие учений российских военных.

Напомним, на днях глава государства уже говорил, что Большой договор о дружбе с РФ не разрывается, а прекращает свое действие. По его словам, принятие соответствующего решения является исключительно компетенцией президента Украины.

"Подчеркиваю, что он (договор. – Ред.) не разрывается, поскольку это сложная и долгая процедура, а он прекращает свое действие в связи с непродлением", – сказал Порошенко..

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объяснила, почему Украине нельзя разрывать Договор о дружбе с РФ. Разрыв соглашения может окончательно снять Россию с любых тормозов, считает она.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.