Почему Украине нельзя разрывать Договор о дружбе с РФ: в МИД дали объяснение
Разрыв соглашения может окончательно снять Россию с любых тормозов, считает Елена Зеркаль
Украина не будет расторгать Большой договор с Россией о дружбе и сотрудничестве, так как пытается привлечь Россию к ответственности за нарушение документа. Об этом написала в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
Она отметила, что Россия действительно нарушила каждое слово Договора, начиная с преамбулы и заканчивая положениями по урегулированию споров. Однако, по ее словам, разрыв соглашения не устранит нарушения и не прекратит агрессию России, но может окончательно снять Россию с любых тормозов.
"Правильный путь – максимально использовать Договор для решения проблем между сторонами. Если соглашение нарушено, вы требуете ее выполнения, проводите переговоры, и когда ничего не получается – идете в суд. Поэтому, на протяжении четырех лет Договор о дружбе мы использовали для защиты интересов Украины в сочетании с другими инструментами международного права. Бесчисленное количество присланных дипломатических нот, проведенных переговоров и консультаций имели целью заставить Россию соблюдать свои обязательства и вернуться в правовое поле", – написала Зеркаль.
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Дипломат подчеркнула, что важно не столько выйти из Договора, который не выполняется другой стороной, сколько прекратить продолжающееся нарушение или минимизировать ущерб от этих нарушений.
"Нашей задачей было и остается восстановить нарушенные права и привлечь Россию к ответственности за международные противоправные действия. Именно расторжение Договора не решило бы этой задачи", – подчеркнула замминистра.
Как заявлял на днях министр иностранных дел Павел Климкин, Киев уже подготовил документы по Договору с Россией, однако он не уточнял, о каких именно действиях идет речь.
Напомним, 28 августа президент Петр Порошенко, говоря о денонсации Большого соглашения, заявил о готовности прекратить действие Договора с Россией. По его словам, этот документ по вине Москвы уже давно стал анахронизмом.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.
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