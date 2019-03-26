Порошенко: Путин планирует сорвать выборы и устроить хаос
Нацгвардия должна предотвратить любые попытки агрессора по дестабилизации ситуации в Украине
Россия не только заинтересована в победе пророссийского кандидата, но и имеет план по дестабилизации ситуации в формате внутреннего конфликта. Об этом сказал президент Петр Порошенко во время торжественных мероприятий в Киеве по случаю пятой годовщины создания Национальной гвардии Украины.
По его словам, в Кремле разработан целый план по срыву выборов в Украине и бойцы Нацгвардии должны предотвратить любые действия агрессора.
"Путин не собирается оставить нас в покое. В эти дни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации в Украине. Речь идет уже не только о вмешательстве в выборы для того, чтобы обеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов, речь идет о целом плане срыва выборов и перевода их в формат внутреннего конфликта", – заявил Порошенко.
Как уже заявлял накануне Порошенко, из Кремля поступила команда начать силовые провокации в Украине. По его словам, президент РФ Владимир Путин так и не смирился с поражением своих планов в Украине и теперь хочет крови на улицах.
Также президент говорил, что международное давление на РФ за агрессию против Украины приносит свои плоды – Россия несет огромные экономические потери. Глава украинского государства считает, что у Путина не будет выхода – придется сесть за стол переговоров.
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