Порошенко: Россия контролирует все происходящее на Донбассе

Политик попросил разведку проинформировать руководство государства, что командные должности у боевиков занимают офицеры РФ

Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатах. Фото: AFP

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что Кремль уже не контролирует боевиков на Донбассе , не соответствует действительности.

Об этом пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко пишет на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы услышали очень опасное заявление президента Зеленского – якобы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории. Это совершенно не соответствует действительности! Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию", – заявил бывший глава государства.

Он обратился к разведке с просьбой проинформировать руководство государства, что каждую должность у боевиков, начиная с командира взвода, занимают кадровые офицеры ВС РФ.

"Россия полностью контролирует все происходящее на Донбассе: там ходит рубль, находятся российские военные, раздают российские паспорта. Подчеркиваю, что и ответственность за смерть двух украинских героев и шестерых раненых несет РФ и приказ отдавали российские командиры", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, за двое суток, 6-7 июня, ВСУ на Донбассе потеряли убитыми четыре человека и 15 – ранеными.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко: Россия контролирует все происходящее на Донбассе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"