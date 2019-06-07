Порошенко: Россия контролирует все происходящее на Донбассе
Политик попросил разведку проинформировать руководство государства, что командные должности у боевиков занимают офицеры РФ
Заявление президента Владимира Зеленского о том, что Кремль уже не контролирует боевиков на Донбассе , не соответствует действительности.
Об этом пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко пишет на своей странице в Facebook.
"Сегодня мы услышали очень опасное заявление президента Зеленского – якобы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории. Это совершенно не соответствует действительности! Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию", – заявил бывший глава государства.
Он обратился к разведке с просьбой проинформировать руководство государства, что каждую должность у боевиков, начиная с командира взвода, занимают кадровые офицеры ВС РФ.
"Россия полностью контролирует все происходящее на Донбассе: там ходит рубль, находятся российские военные, раздают российские паспорта. Подчеркиваю, что и ответственность за смерть двух украинских героев и шестерых раненых несет РФ и приказ отдавали российские командиры", – подчеркнул Порошенко.
Напомним, за двое суток, 6-7 июня, ВСУ на Донбассе потеряли убитыми четыре человека и 15 – ранеными.
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