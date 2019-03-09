Порошенко рассказал, что стало "геополитической катастрофой" для Путина

Томос об автокефалии ПЦУ разорвал последние "веревки", которыми Москва привязала к себе Киев, говорит президент

Порошенко и Путин. Фото: Сегодня

Порошенко рассказал, что стало "геополитической катастрофой" для Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/949/27a/5c594927ac782.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/949/27a/5c594927ac782.jpg 2019-03-09T15:35:06+02:00 Политика Томос об автокефалии ПЦУ разорвал последние «веревки», которыми Москва привязала к себе Киев, говорит президент

Президент Петр Порошенко считает, что получением Томоса об автокефалии Православной церкви Украины были разорваны последние "веревки", которыми Москва удерживала Киев.

Об этом Порошенко сказал во время мероприятий по случаю 205-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко в Каневе.

"Мы добились томоса и теперь имеем наконец исполнение желаний поколений украинцев – имеем автокефальную поместную Православную церковь Украины", – подчеркнул он.

"Это событие уже назвали геополитической катастрофой тысячелетия для Путина. Пусть будет так, это интересно слышать, но главное – в другом. Мы разрываем последние веревки, которыми вязала нас к себе Москва", – добавил он.

По этому поводу Порошенко процитировал слова Шевченко: "У своїй хаті своя правда, і сила, і воля".

Напомним, в Каневе Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации . По его словам, она была не менее опасной, нежели физическая.

Ранее Порошенко обратился с поздравлением к украинцам по случаю 205-й годовщины со дня рождения Шевченко. По его словам, "слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины и вдохновляют сегодня нас".

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