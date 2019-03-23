Порошенко рассказал, что станет поражением Путина в Украине
Украина подошла к точке невозврата в Российскую империю, говорит президент
Несмотря на развязанную против Украины гибридную войну и попытки расшатать ситуацию в нашей стране, продвижение Киева в сторону Европы, членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе станет поражением президента РФ.
Об этом президент Петр Порошенко заявил в Черновцах на заседании Совета регионального развития.
"Каждый наш шаг – это поражение Путина, это наша уверенность в своих силах, это уважение к Украине партнеров и союзников. Следующие пять лет реализации нашего плана – и Украина вплотную приблизится к членству в ЕС и НАТО. Точно пройдет точку невозврата в прошлое, в Российскую империю", – подчеркнул глава государства.
"Весь мир видит, что Кремль отказывается выполнять свои международные обязательства. Идет ли речь о свободе мореплавания в Керченском проливе, или о выполнении Минских соглашений, или возвращения украинского суверенитета в Крым, – Кремль продолжает гибридную войну против Украины", – добавил президент.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко сравнил путинскую Россию с гитлеровской Германией , которая тоже не признавала себя агрессором. Он объяснил, что Россия признала себя стороной конфликта на Донбассе в тот момент, когда Путин подписал Минские договоренности.
Кроме того, Порошенко рассказал, кто больше всех пострадал от российской агрессии .
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