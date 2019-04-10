Порошенко рассказал, как Путин загнал себя в ловушку
Президент Украины назвал цену, которая Россия платит за оккупацию Крыма и Донбасса
В результате санкций, которые Запад ввел против России за захват и незаконное "присоединение" Крыма, по данным агентства Bloomberg, Москва заплатила 150 млрд долларов, или 10% ВВП.
Об этом президент Петр Порошенко заявил в эфире радио "Новое время", сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, сегодня дополнительные расходы, которые Россия тратит на содержание оккупационного режима в Крыму и на Донбассе составляют более 4 млрд долларов в год.
"Путин, когда ждал выборов (в Украине – Ред.), он очень старался, что придет слабый кандидат в президенты, неопытный верховный главнокомандующий, чтобы Россия и Путин могли этим воспользоваться, чтобы выйти из той ловушки куда россияне сами себя загнали", – сказал Порошенко.
Президент подчеркнул: "Цена, которую сейчас платит Россия – каждый месяц миллиарда долларов. Это бессмысленно".
Напомним, ранее Порошенко назвал первый шаг на международной арене в случае победы на выборах . Президент намерен созвать "нормандскую четверку" по Донбассу.
Также сообщалось, что Порошенко объяснил, чем Кремлю грозит затягивание вопроса украинских пленников .
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