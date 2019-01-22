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Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформ

Сегодня, 11:16

Восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни, заявил президент

Фото: president.gov.ua
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформ //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f90/fe8/5c3f90fe880da.jpeg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f90/fe8/5c3f90fe880da.jpeg Политика Восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни, заявил президент

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что через 1-3 года граждане Украины почувствуют плоды реформ и повышение уровня жизни.

"Кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России отступает. Отступает благодаря совместны усилиям власти, общества, бизнеса… Восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни… Уже совсем недалека перспектива – год, два, от силы три – когда наконец плоды реформ станут ощутимыми для абсолютного большинства общества", - заявил Порошенко в ходе чествования Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта Злуки УНР и ЗУНР во вторник в Киеве.

Ранее Порошенко заявлял, что в Украине запустили и успешно воплощают наиболее масштабные и наиболее глубокие изменения и реформы в истории страны.

"Мы достигли весомого прогресса в модернизации экономики, и это было признано всеми. Мы запустили широкомасштабные реформы в бюджетной сфере, сфере приватизации, образования, здравоохранения, пенсионной системы, децентрализации и многих других", – отметил президент.

Ранее в Европарламенте оценили достижения Украины за два года.

Порошенко, Украина, реформы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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