Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформ

Восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни, заявил президент

Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформ //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f90/fe8/5c3f90fe880da.jpeg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f90/fe8/5c3f90fe880da.jpeg 2019-01-22T11:16:00+02:00 Политика Восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни, заявил президент

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует, что через 1-3 года граждане Украины почувствуют плоды реформ и повышение уровня жизни.

"Кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России отступает. Отступает благодаря совместны усилиям власти, общества, бизнеса… Восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни… Уже совсем недалека перспектива – год, два, от силы три – когда наконец плоды реформ станут ощутимыми для абсолютного большинства общества", - заявил Порошенко в ходе чествования Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта Злуки УНР и ЗУНР во вторник в Киеве.

Ранее Порошенко заявлял, что в Украине запустили и успешно воплощают наиболее масштабные и наиболее глубокие изменения и реформы в истории страны.

"Мы достигли весомого прогресса в модернизации экономики, и это было признано всеми. Мы запустили широкомасштабные реформы в бюджетной сфере, сфере приватизации, образования, здравоохранения, пенсионной системы, децентрализации и многих других", – отметил президент.

Ранее в Европарламенте оценили достижения Украины за два года.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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